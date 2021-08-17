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Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı aşkını haykırdı

Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı aşkını haykırdı

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan ile aşk yaşamaya başlayan Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı, sosyal medyada aşkını ilan etti.

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaya başladı. Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını “Belki de biraz geç rastladım sana” notuyla paylaştı.

Sevcan Orhan, sevgilisine “Seni çok seviyorum” mesajıyla yanıt verdi. Sanatçı, o paylaşımı kendi Instagram sayfasında da yayınladı.

 

 

Etiketler sevcan orhan gökhan dağıstanlı
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