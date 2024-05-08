Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı''

Star TV'nin ekranlara veda eden dizisi Ömer'in yapımcısı Cem Karcı veda mesajında "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" açıklamasını yaptı.

Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümünden bu yana ilgiyle takip edilen başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Ömer", dün akşam 54. bölümüyle ekranlara veda etti.

Dizinin son bölümünün ardından dizinin yönetmenin Cem Karcı yayınladığı veda mesajında, İstanbul'daki camilere girişlerinin yasaklandığını açıklayarak "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" dedi.

Yönetmenin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum."

Dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, "Bir sürü anı, fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak" ifadeleriyle izleyicilere veda etti.

Dizide Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı ise, "Ömer son kez ekrana geldi. İzleyen ve emek veren herkese teşekkür ederim. İyi ki karşılaştık. Hoşça kalın" dedi.