  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı''

Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı''

Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı''
Güncelleme:

Star TV'nin ekranlara veda eden dizisi Ömer'in yapımcısı Cem Karcı veda mesajında "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" açıklamasını yaptı.

Star TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümünden bu yana ilgiyle takip edilen başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Ömer", dün akşam 54. bölümüyle ekranlara veda etti.

Dizinin son bölümünün ardından dizinin yönetmenin Cem Karcı yayınladığı veda mesajında, İstanbul'daki camilere girişlerinin yasaklandığını açıklayarak "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" dedi.

Star TV'nin ekranlara veda eden dizisi Ömer'in yapımcısı Cem Karcı veda mesajında "3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı" açıklamasını yaptı.

Yönetmenin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum."

Dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, "Bir sürü anı, fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak" ifadeleriyle izleyicilere veda etti.

Dizide Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı ise, "Ömer son kez ekrana geldi. İzleyen ve emek veren herkese teşekkür ederim. İyi ki karşılaştık. Hoşça kalın" dedi.

Etiketler ömer camilere giriş cami yasağı ömer dizisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükseldi İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü Nadir görülen hastalık hayatını mahvetti: 3 yıldır akciğerini sırtında taşıyor Nadir görülen hastalık hayatını mahvetti: 3 yıldır akciğerini sırtında taşıyor Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Meteoroloji uyardı: Sağanak, dolu, fırtına, sel... Meteoroloji uyardı: Sağanak, dolu, fırtına, sel... Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok Fenerbahçe'ye Konya maçından sonra ikinci şok Küresel borçlar 315 trilyon dolara ulaştı Küresel borçlar 315 trilyon dolara ulaştı