Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in dün evlilik yıl dönümüydü. İkili, 24 Nisan 2014 tarihinde Roma’da evlenmişti.



Instagram hesabından eşi Hamdi Alkan ile fotoğrafını paylaşan Selen Görgüzel, şu notu düştü:

"Bizi tam 5 yıl önce bugün Aşk birleştirdi... Sevişip didiştiğin en gıcık olduğun anda bile vazgeçemediğin her haline kenetlendiğin birinden başka size daha kim can olabilir ki? İyi ki varsın Hamdi’m seni çok seviyorum."