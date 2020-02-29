Şeym Subaşı'nın öpüşme videosu ortalığı karıştırdı

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşan Şeyma Subaşı'ya Demet Akalın'dan tepki geldi.

ŞEYMA'NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

33 askerimizin şehit edilmesinin ardından pek çok ünlü isim konserlerini iptal etti ve yaşadığı acıları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ailelere taziyede bulundu. Şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı ise sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüşürken çektiği anların görüntüsünü paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tepki çeken Subaşı, hemen ardından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak altına "Başımız sağ olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum, dualarım onlarla. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" notunu düştü.

"KİMSEYE ZORLA VİCDAN TAKAMIYORSUN"

Sosyal medyada gündeme gelen Şeyma Subaşı'ya bir tepki de sivri diliyle tanınan Demet Akalın'dan geldi. Instagram hesabından sitem eden Akalın, şunları söyledi: "Biz evde yemek yemeye utanırken öpüşürken gezerken story atanlar var... Bugün ki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim... Ne acayip bir dünya hakikaten ya birilerinde ya kalp yok yada Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı sizin Paris gezileriniz yada aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azcık el insaf ya! Azıcık."