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  3. 15 Mayıs 2018 08:29

Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından evlerinin satışa çıktığı iddialarına yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama
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Geride bıraktığımız günkü bir köşe yazısında, Acun Ilıcalı’nın Alaçatı’daki üç katlı taş evini satışa çıkardığı söylenmişti. Ilıcalı’nın 8 milyon liraya aldığı ve bunun üzerine inşa ettiği üç katlı taş ev için 37 milyon lira istediği yazılmıştı. Köşe yazısında evin dekorunun da Şeyma Subaşı tarafından yapıldığı notu düşülmüştü.

ŞEYMA’DAN YALANLAMA

Köşe yazısı kısa sürede yayılınca konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı cephesinden geldi. Evlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, karenin üzerine de ‘Çeşme ev satma haberi klasik yalanlardan biri’ notunu düştü.

Acun Ilıcalı yazlığını satışa çıkardıAcun Ilıcalı yazlığını satışa çıkardı

 

 

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