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''Sezen Aksu, şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş''

''Sezen Aksu, şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş''

Genco Erkal, Sezen Aksu'nun "Avcı" şiirine ilişkin "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur" dedi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Sezen Aksu'nun 2017'deki şarkısının sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine "Avcı" şiiriyle yanıt vermesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Erkal, "Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur" dedi.

Erkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler Genco Erkal sezen aksu
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