Sibel Can 10 kilo verdi

2000’den bu yana yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can (46) sonunda hedefine ulaştı.

2.5 ayda 10 kilo verip 55 oldu. ‘36 bedene kavuştum’ diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla şok etti. “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” dedi.

Sık sık kilo alıp veren Sibel Can, yaptığı diyetlerle fenomen haline gelmişti.