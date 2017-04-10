Nüfus hizmetleri değişti, artık evli kadınlar...
Nüfus hizmetleri değişti, artık evli kadınlar...
İlhan Mansız'dan Survivor adasında aşk itirafı
İlhan Mansız'dan Survivor adasında aşk itirafı
6 yıl erken emeklilik müjdesi ! İşte aranan şartlar
6 yıl erken emeklilik müjdesi ! İşte aranan şartlar
MHP'liler birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti !
MHP'liler birbirine girdi, kavgaya polis müdahale etti !
Bu skandal görüntülerin ardından kovuldu !
Bu skandal görüntülerin ardından kovuldu !
Altın yatırımcısı dikkat ! Yeni dönemin detayları belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat ! Yeni dönemin detayları belli oldu
Avrupa'da kaç Türk oy kullandı ? İşte cevabı
Avrupa'da kaç Türk oy kullandı ? İşte cevabı
O ülke terörle sarsıldı ! 3 ay süreyle OHAL ilan ettiler
O ülke terörle sarsıldı ! 3 ay süreyle OHAL ilan ettiler
  1. 10 Nisan 2017 09:10

Sibel Can 10 kilo verdi

Sadece 2,5 ayda 10 kilo veren Sibel Can yepyeni bir görünüme kavuştu. "Photoshop var mı" sorularına ise "yok gerçekten" yanıtını verdi.

Sibel Can 10 kilo verdi
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Sibel Can eridi Sibel Can eridi

Sibel Can 2.5 ayda 10 kilo verip 55 oldu. ‘36 bedene kavuştum’ diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla şok etti. “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” dedi.

2000’den bu yana yaptığı değişik diyetler ile gündeme gelen, 3 kez zayıflama kampına giden Sibel Can (46) sonunda hedefine ulaştı.

2.5 ayda 10 kilo verip 55 oldu. ‘36 bedene kavuştum’ diyen Sibel Can, Fransa-Cannes’da çektirdiği fotoğrafla şok etti. “Fotoşop var mı?” diye soranlara “Yok gerçek” dedi.

Sık sık kilo alıp veren Sibel Can, yaptığı diyetlerle fenomen haline gelmişti.

sibel can , sibel can 10 kilo verdi , kilo verdi