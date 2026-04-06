Sihirli Annem'de sürpriz buluşma... 11 yaşındaki torunuyla aynı filmde buluştular!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, beyazperdede yepyeni bir serüvene hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Usta sanatçı Nevra Serezli, serinin yeni halkası olan "Sihirli Annem: Periler Okulu" filminde, kendi izinden giden 11 yaşındaki torunu Serra Serezli ile ilk kez aynı projede buluştu.

Bir döneme damgasını vuran ve her kuşağın sevgilisi haline gelen Sihirli Annem, sinema dünyasındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

"Hepimiz Biriz" filminin ardından merakla beklenen serinin yeni halkası "Sihirli Annem: Periler Okulu" çekimlerinde duygusal anlar yaşandı.

Filmin başrol oyuncularından usta sanatçı Nevra Serezli, bu kez karşısında çok özel bir partner buldu: 11 yaşındaki torunu Serra Serezli.

Oyunculuğa "Sihirli" Bir Başlangıç

Oyunculuk dünyasına ilk adımını babaannesinin yanında atan Serra Serezli, filmde sergilediği performansla set ekibinden tam not aldı. Nevra Serezli, torunuyla set arasında çekilen karesini sosyal medya hesabından; "Sihirli Annem: Periler Okulu filminde torunum Serra Serezli ile birlikteyiz" notuyla paylaşarak takipçilerine bu müjdeli haberi verdi.

Dev Kadro Periler Okulu'nda Buluşuyor

Yeni film, sadece Serezli ailesinin buluşmasına değil, aynı zamanda dizinin efsaneleşmiş kadrosunun bir araya gelmesine de sahne oluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler dikkat çekiyor:

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Damla Ersubaşı, Ecrin Su Çoban, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya.

Sihirli dünyanın kapılarını aralayacak olan "Periler Okulu", hem nostalji yaşatacak hem de yeni nesil genç yeteneklerle izleyiciye görsel bir şölen sunacak.