  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sihirli Annem'de sürpriz buluşma... 11 yaşındaki torunuyla aynı filmde buluştular!

Sihirli Annem'de sürpriz buluşma... 11 yaşındaki torunuyla aynı filmde buluştular!

Sihirli Annem'de sürpriz buluşma... 11 yaşındaki torunuyla aynı filmde buluştular!
Güncelleme:

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, beyazperdede yepyeni bir serüvene hazırlanırken kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Usta sanatçı Nevra Serezli, serinin yeni halkası olan "Sihirli Annem: Periler Okulu" filminde, kendi izinden giden 11 yaşındaki torunu Serra Serezli ile ilk kez aynı projede buluştu.

Bir döneme damgasını vuran ve her kuşağın sevgilisi haline gelen Sihirli Annem, sinema dünyasındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

"Hepimiz Biriz" filminin ardından merakla beklenen serinin yeni halkası "Sihirli Annem: Periler Okulu" çekimlerinde duygusal anlar yaşandı.

Filmin başrol oyuncularından usta sanatçı Nevra Serezli, bu kez karşısında çok özel bir partner buldu: 11 yaşındaki torunu Serra Serezli.

Oyunculuğa "Sihirli" Bir Başlangıç

Oyunculuk dünyasına ilk adımını babaannesinin yanında atan Serra Serezli, filmde sergilediği performansla set ekibinden tam not aldı. Nevra Serezli, torunuyla set arasında çekilen karesini sosyal medya hesabından; "Sihirli Annem: Periler Okulu filminde torunum Serra Serezli ile birlikteyiz" notuyla paylaşarak takipçilerine bu müjdeli haberi verdi.

Dev Kadro Periler Okulu'nda Buluşuyor

Yeni film, sadece Serezli ailesinin buluşmasına değil, aynı zamanda dizinin efsaneleşmiş kadrosunun bir araya gelmesine de sahne oluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler dikkat çekiyor:

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Damla Ersubaşı, Ecrin Su Çoban, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya.

Sihirli dünyanın kapılarını aralayacak olan "Periler Okulu", hem nostalji yaşatacak hem de yeni nesil genç yeteneklerle izleyiciye görsel bir şölen sunacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
Karadeniz'in yeşil cennetinde esrarengiz olay! Sadece 15 gün gözüküyor ama sırrı çözülemiyor!
İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş gümüş için yeni tahminlerini açıkladı
3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler!
3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler!
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı!
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı!
''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü!
''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü!
Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi!
Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi!
İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var!
Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var!
Etiketler Nevra Serezli torun Serra Serezli oyuncu Sihirli Annem Periler Okulu magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Göklerin milli hayalet avcısı KIZILELMA ve ASELSAN KARAT’tan tarihi uçuş! Göklerin milli hayalet avcısı KIZILELMA ve ASELSAN KARAT’tan tarihi uçuş! Akaryakıt fiyatları uçuyor! Motorine ve benzine çifte zam geliyor! Toplam zam 10 TL'ye dayandı! Akaryakıt fiyatları uçuyor! Motorine ve benzine çifte zam geliyor! Toplam zam 10 TL'ye dayandı! Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var! Otoyol savaş yerine döndü... Bariyeri aşıp karşı şeride uçtu; 4 ölü, 2 de yaralı var! ''Özel yerine Kılıçdaroğlu olsa...'' anketinden dikkat çeken sonuç! ''Özel yerine Kılıçdaroğlu olsa...'' anketinden dikkat çeken sonuç! Medya dünyasında deprem! Yılmaz Özdil istifa mı etti ? Medya dünyasında deprem! Yılmaz Özdil istifa mı etti ? Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi! Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi! La Casa de Papel'in güzel Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu! La Casa de Papel'in güzel Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu! IBAN'a para transferindeki tek bir kelime yüzünden hem parasından hem de parasından oldu IBAN'a para transferindeki tek bir kelime yüzünden hem parasından hem de parasından oldu Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı! Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş nişanlandı! 28 yaşındaki yıldızın son haline beğeni yağdı! İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar! İstanbul'da dehşet gecesi! Önce oto galeriyi kundakladılar, ardından villayı kurşunladılar!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı için trio kararını verdi! 3 hakemden ortak görüş! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı için trio kararını verdi! 3 hakemden ortak görüş! Ünlü ''kabadayı'' Kürt Ahmet hayatını kaybetti; cenazesinde dikkat çeken isimler vardı... Ünlü ''kabadayı'' Kürt Ahmet hayatını kaybetti; cenazesinde dikkat çeken isimler vardı... Derbi sonrası yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin penaltısı için hangi futbol yorumcusu ne dedi ? Derbi sonrası yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin penaltısı için hangi futbol yorumcusu ne dedi ? 3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler! 3 çocuk babası genç adamı pusu kurup öldürdüler! Epstein dosyasında adı geçen ünlü manken sessizliğini bozdu Epstein dosyasında adı geçen ünlü manken sessizliğini bozdu Hasan Can Kaya bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlandı Hasan Can Kaya bir süredir aşk yaşadığı Duygu Karabaş ile nişanlandı Yeni haftanın hava durumu raporunda sağanak alarmı verildi; bu illerde yaşayanlar dikkat! Yeni haftanın hava durumu raporunda sağanak alarmı verildi; bu illerde yaşayanlar dikkat! SGK'dan büyük temizlik! 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi: Sahte sigorta tuzağına ağır darbe! SGK'dan büyük temizlik! 245 bin kişinin emekliliği iptal edildi: Sahte sigorta tuzağına ağır darbe! ''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü! ''Yok artık'' dedirten ilanlar dikkat çekiyor! Bu ilimizde kiralar 5 bin TL'ye kadar düştü! Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt geldi Trump'ın küfürlü tehdidine İran'dan yanıt geldi