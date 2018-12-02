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  3. 02 Aralık 2018 09:12

Sıla son sözünü söyledi !

Sıla Gençoğlu, kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural'la uzlaşmayı kabul etmedi.

Sıla son sözünü söyledi !
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Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz haftalarda avukatıyla adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Türkiye'nin uzun süre tartıştığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek, tarafların uzlaşıp uzlaşmadıklarını sorulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu'na götürülen uzlaşma teklifi reddedildi. Uzlaşma formunda, Ahmet Kural tarafının uzlaşmayı kabul edip etmemesinin sonucu değiştiremeyeceği belirtildi. Formda, 'Uzlaşma teklif aşamasında kalmıştır' ifadesi kullanıldı. Böylece olay ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yantır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını anlatmıştı.

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Ahmet Kural'ın avukatından açıklamaAhmet Kural'ın avukatından açıklama

 

Sabah

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