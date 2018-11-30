Ahmet Kural-Sıla davasında yeni görüntü

Şarkıcı Sıla Gencoğlu, eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde Sıla'nın darp raporundan hemen önce eğlendiği ve vücudunda darp izlerinin olmadığı görülüyor.

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasında devam eden soruşturmada yeni görüntülere Kanal D Haberulaştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntü, delil dosyasına konuldu. Görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolunda ve yüzünde morluklar gözükmüyor.

30 Ekim gecesi çekildiği iddia edilen görüntüler bir arkadaşının evinde çekildi ve Sıla'nın oldukça neşeli tavırları dikkat çekti.

Kanal D Haber'in ulaştığı görüntülerde de Sıla'nın ellerinde ve kollarında darp izleri görünmüyor. Ama şarkıcı Sıla eğlendikten 1 gün sonra özel bir hastaneden darp raporu aldı.

Sıla Ahmet Kural'dan mı dayak yedi yoksa bu görüntülerden sonra mı şiddete uğradı?