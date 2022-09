Sinemanın kötü adamı Henry Silva hayatını kaybetti

Hollywood yönetmenlerinden Henry Silva, Kaliforniya'da 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Hollywood yönetmenlerinden Henry Silva, Kaliforniya'da 95 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Scott Silva, babasının Woodland Hills'deki bir hastanede öldüğünü söyledi.

Silva 130'dan fazla film ve televizyon şovunda rol aldı ve bunların çoğunda haydut, tetikçi vb. kötü karakter olarak seyircilerin karşısına çıktı. 1963'te "Johnny Cool"da bir mafya babası tarafından intikam almak için gönderilen suikastçıyı oynadı. Burt Reynolds'ın 1981 yapımı "Sharky's Machine" filminde insanları vurma eğilimi olan bir uyuşturucu bağımlısıydı. 1998 Steven Segal filmi olan "Above the Law"da yozlaşmış bir C.I.A. ajanıydı. Çizgi filmlerde bile kötü adamı oynadı: Hem Batman hem de Superman'in yer aldığı animasyon TV şovlarında süper kötü Bane'i seslendirdi.

Yine de Silva, New York'taki Actors Studio'da eğitim almış, Broadway'de ve "The Manchurian Candidate" (1962) gibi saygın filmlerde rol almış ciddi bir aktördü. Tiplemenin onu tembelleştirmesine izin vermediği için kendisiyle gurur duyuyordu.

Chicago Tribune'e 2000 yılında verdiği demeçte, "Ağır topları oynayan pek çok oyuncu görüyorum ama hep aynı ağır topları oynuyorlar. Filmlerimden yedi dakikalık bir klibim var ve hiçbiri aynı değil. Her zaman aynı yere gitmiyorum çünkü bu sıkıcı olurdu" demişti.

OYUNCU OLMAK İSTİYORDU

Henry Silva 23 Eylül 1926'da Brooklyn'de doğdu. Babası Jesus Silva'nın Henry küçükken evi terk etmesinin ardından annesi Angelina Martinez tarafından İspanyol Harlem'inde büyütüldü.

1985'te Knight Ridder'a konuşan Silva, "Orası öyle bir yerdi ki bir blokta yaşıyorsanız ve birkaç blok öteye gitmek istiyorsanız, yanınıza birkaç adam almak zorundaydınız, yoksa dayak yerdiniz. Yani, bunu ifade etmenin tek yolu bu" sözlerini söylemişti.

"Yani her zaman gergindin ve her zaman tetikteydin. Asla rahat değildiniz" diye devam eden Silva, gergin, bastırılmış öfkeyle dolu karakterleri canlandırırken sık sık bu anılardan yararlandığını ifade ediyordu.

KÖTÜ ADAMI CANLANDIRMAYI KÖTÜLERDEN ÖĞRENDİ

Sekiz yaşına geldiğinde oyuncu olmak istediğine karar vermişti; Mickey Rooney'nin Andy Hardy filmlerinin, kendininkinden çok farklı pastoral küçük kasaba yaşamlarıyla bir tür ilham kaynağı olduğunu söyledi. Okulu 13 yaşında bıraktı ve ufak tefek işlerde çalıştı. Yıllar sonra, bazen gerçek gangsterlerden iltifat alacaktı.

2000 yılında Chicago Sun-Times'a verdiği demeçte, gangsterlerin "Tanrım, bizi nasıl oynayacağını nereden öğrendin?" diye sorduğunu aktaran Bay Silva, "Cevabım 'biz' ile yaşadımdı. New York'ta 'biz' ile büyüdüm. Eskiden bütün o bölgeleri, fuhuş çetelerini yöneten adamları tanırdım. Onların ayakkabılarını boyardım" dedi.

Annesi onun posta dağıtıcısı olmasını umuyordu ama o bunun yerine oyunculuk hayatını denedi. Arada sırada Broadway'de Tennessee Williams'ın 1953'te iki ay boyunca sahnelenen "Camino Real" adlı başarısız oyununda küçük bir rol aldı.

1955 yılında Silva, o zamanlar Lee Strasberg tarafından yönetilen Actors Studio için seçmelere katılan yüzlerce kişiden biriydi. Üyelik için seçilen beş kişiden biriydi.

Kısa süre sonra grup, Michael V. Gazzo'nun Johnny Pope adlı bir morfin bağımlısı hakkındaki oyunu "A Hatful of Rain"i sahnelediğinde oyuncu kadrosunun bir parçası oldu. Oyun Broadway'de sahnelenmek üzere seçildi ve o yılın Kasım ayında Shelley Winters ve Anthony Franciosa'nın da yer aldığı bir kadroyla açıldı. Silva bu oyunda canlandırdığı kötü adam rolüyle iyi eleştiriler aldı.

"A Hatful of Rain" Silva'nın Broadway'deki son oyunu olacaktı ama televizyon ve film teklifleri artmaya başlamıştı. 1950'lerin sonlarında "Suspicion" ve "Alfred Hitchcock Presents" gibi TV dizilerinde ve Randolph Scott'la oynadığı "The Tall T" (1957) ve Robert Taylor'la rol aldığı "The Law and Jake Wade" (1958) gibi filmlerde seyirci karşısına çıktı.

FRANK SİNATRA'NIN ARKADAŞ GRUBUNDAYDI

Bu roller özellikle etkili bir kişinin dikkatini çekecek kadar büyüktü. Silva o anıyı, "Yıllar önce bir gün, sahip olduğum ilk araba olan üstü açık bir Chevy ile Sunset Bulvarı'nda ilerliyordum. Bir ışıkta durdum ve birinin 'Henry, filmlerde oynamanı seviyorum' dediğini duydum" diye anlattı.

Bu kişi Frank Sinatra'ydı ve Silva'yı "Some Came Running" filminin setinde kendisini ziyaret etmeye davet etmişti. Silva geldiğinde, Sinatra onu kendisiyle birlikte oynaması için orijinal "Ocean's Eleven" filminde işe aldı. Silva, Danny Ocean'ın muhteşem bir çoklu kumarhane soygunu planı için bir araya getirdiği çeteden birini canlandırdı. Kırk bir yıl sonra, Silva Steven Soderbergh'in "Ocean's Eleven"ı yeniden çekiminde küçük bir rolde görünerek son film kredisini alacaktı.

Silva, Sinatra'nın Dean Martin, Peter Lawford, Sammy Davis Jr. ve Joey Bishop'ı da içeren arkadaş grubu Rat Pack'in ikinci üyesi oldu ve 1962'de Sinatra'yla birlikte iki filmde daha rol aldı: "Sergeants 3" ve "The Manchurian Candidate".

FARKLI IRKLARDAN İNSANLAR DA OLDU

Kendisini İtalyan ve İspanyol kökenli olarak tanımlıyordu ama "The Manchurian Candidate"de Sinatra'nın karakteriyle unutulmaz bir karate dövüşüne girişen Koreli bir ağır topu canlandırdı. "Sergeant 3"te bir Amerikan Kızılderilisiydi ve bu son Kızılderili rolü olmadı, "Daniel Boone" dizisinin 1965'teki bir bölümü de dahil olmak üzere bir dizi Kızılderiliyi canlandırdı. 1982 yapımı komedi filmi "Wrong Is Right"ta Orta Doğulu bir yobazı canlandırdı.

Yine de bazı roller onun gerçek kökenini yansıtıyordu. Çeşitli milletlerden bir dizi Hispanik karakteri canlandırdı. Az sayıdaki başrollerinden biri olan "Johnny Cool"da Sicilyalı'ydı.

Ayrıca 1970'lerde İtalyan yönetmenler arasında bu türün revaçta olduğu bir dönemde suç filmleri çekmek için bir süreliğine İtalya'ya gitti ve kariyerinin bu döneminden keyif aldı.

AŞK HAYATI BOŞANMALARLA SON BULDU

Silva'nın 1966 yılında Ruth Earl ile yaptığı evlilik 1987 yılında boşanmayla sonuçlandı. Daha önce Cindy Conroy ve Mary Ramus ile yaptığı evlilikler de boşanmayla son buldu. Oğlu Scott'ın yanı sıra Michael adında bir oğlu daha var.