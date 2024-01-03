Skandal iddia: 136 ünlü ismin kişisel bilgileri sızdırıldı! Listede kimler var kimler

İstanbul'da tapu müdürlüğünde çalışan 2 personelin, 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini sızdırdığı iddia edildi. Mağdurlar arasında Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı gibi isimler yer alıyor.

İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personel skandala imza attı.

Yapılan bir ihbar üzerine Tapu Müdürlüğündeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah’ın haberine göre; incelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında R.K. ve Y.D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.

Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.

SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN 136 İSİM

Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, R. K. ve Y. D.'nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.

Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Seranay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.

ÜNLÜLERİN NÜFUS BİLGİLERİNEDE ERİŞTİLER

Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC Kimlik Numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı'na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken R. K. ve Y. D.'nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ÇIKTI

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi.

'Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi' suçu kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler.

KARAR BAM'DAN DÖNDÜ

Verilen hapis cezasının ardından itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosya incelemeye alındı. İnceleme sonrası verilen kararın 2 tapu personeline sadece birer kez verildiği ancak yeterli olmadığı belirtildi.

Dosyada bulunan 136 ünlünün ayrı ayrı mağdur olduğu bu nedenle her bir mağdur üzerinde cezalandırılma yapılması gerektiği anlatılan kararda herhangi bir mağdur itirazı bulunmadığı için verilen karar sadece eleştiri boyutuyla kaldı.

Sabah Gazetesi