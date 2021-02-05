Somer şef fena yakalandı!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
TV8 ekranlarında yayınlandığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren MasterChef Türkiye'nin evli olan jüri üyesi Somer Sivrioğlu, dün gece yarısı bir kadınla Bebek'teki otelden çıkarken yakalandı.
SORULARI DUYMAMAZLIKTAN GELDİ
Söylemezsem Olmaz programının kameralarına yakalanan ünlü şef, muhabirlerle sohbet etmeye başlarken kadın arkadaşı da hızlı adımlarla uzaklaştı. Muhabirin 'Otelden bir kadınla çıktınız' demesi üzerine olayı şakaya vuran Sivrioğlu, yanındaki erkek arkadaşını göstererek "Ne kadın arkadaşı" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol