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  3. 05 Şubat 2021 17:49

Somer şef fena yakalandı!

MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, dün akşam bir kadınla otelden çıkarken objektiflere takıldı. Evli olan Sivrioğlu, sorulara yanıt vermezken, kadın arkadaşı ''Birlikte değiliz'' diyerek koşar adımlarla uzaklaştı.

Somer şef fena yakalandı!
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TV8 ekranlarında yayınlandığı dönemde adından sıklıkla söz ettiren MasterChef Türkiye'nin evli olan jüri üyesi Somer Sivrioğlu, dün gece yarısı bir kadınla Bebek'teki otelden çıkarken yakalandı.

SORULARI DUYMAMAZLIKTAN GELDİ
Söylemezsem Olmaz programının kameralarına yakalanan ünlü şef, muhabirlerle sohbet etmeye başlarken kadın arkadaşı da hızlı adımlarla uzaklaştı. Muhabirin 'Otelden bir kadınla çıktınız' demesi üzerine olayı şakaya vuran Sivrioğlu, yanındaki erkek arkadaşını göstererek "Ne kadın arkadaşı" dedi.

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