Somer şeften Bodrum ve Alaçatı'daki yüksek yemek fiyatlarına tepki çeken yorum

Tv8'de yayımlanan MasterChef programının jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, son dönemde gündeme gelen restoran fiyatlarını değerlendirdi.

Yüksek restoran menü fiyatlarına şok bir yorum geldi. Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Master Chef programının jüri üyesi şef Somer Sivrioğlu, Bodrum ve Alaçatı'da tartışılan fiyatlara ilişkin, "Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok" dedi.

MALİYETLER ÇOK YÜKSELDİ

Hürriyet yazarı Onur Baştürk'e konuşan Sivrioğlu, Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları değerlendirdi.

Somet Sivrioğlu, "Bu sene hem pandemiden dolayı sezonun kısa olması hem mal sahiplerinin inanılmaz kiralar istemesi, bir de ürünün hiç olmaması fiyatları çok etkiledi.

Ben bayramda Alaçatı’daydım. Balıkhaline gidip oradaki malzemelere baktım. Malzeme yoktu. Olan malzemenin de fiyatı inanılmazdı! O yüzden ben özellikle balık yediğinizde fiyatların çok da abartıldığını düşünmüyorum.

Bazı malzemeleri içeren ürünlerde, mesela pizza gibi, fiyatların abartıldığını düşünmüyorum. Bir de sezon çok kısa. Bu sebeplerle ben meslektaşlarımı kınayamam. Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum.

Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok." İfadelerini kullandı.