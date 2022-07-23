Songül Öden apar topar hastaneye kaldırıldı

Güzel oyuncu Songül Öden, Halit Ergenç'le başrol oynadığı "Nomen" dizisinde ölümle burun buruna geldi. Öden apar topar hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’nin en başarılı kadın oyuncularından Songül Öden, yaz sezonunda 2 dizide birden oynuyor. İki proje de Disney Plus için çekiliyor. Songül Öden’in ilk oynadığı dizi Aras Bulut İynemli’nin ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdiği Lanistar Medya imzalı “Atatürk” projesi.

Öden, dev prodüksiyonlu dizide Zübeyde Hanım’a hayat veriyor. Diğer proje ise Songül Öden’in Halit Ergenç ve Melis Sezen’le başrol oynadığı Medyapım’ın “Nomen” adlı dizisi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Halit Ergenç’in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği “Nomen”de kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan ve taburcu edilen Öden, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Ünlü oyuncu Atatürk dizisinin çekimlerine devam ediyor.