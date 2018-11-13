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  3. 13 Kasım 2018 09:10

Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Newsha Syeh, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin kapısında kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı.

Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
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Avustralyalı blogger Newsha Syeh Louvre Müzesi’nin kapısında güvenlik görevlileriyle kavga etti… Kavganın sebebi ise genç kadının giydiği kıyafet. Avustralya’dan Fransa’ya tatile giden genç kadın Louvre Müzesi’ne girmek isterken kıyafeti yüzünden güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Newsha, “Dün Louvre’a gittim ve kapıda durduruldum, sebebi kıyafetimdi. Güvenlik görevlisi benden iğrenmiş gibi davrandı ve korkunç el hareketleri ve mimikler yaptı. Bana hakaret etti ve giyinmem gerektiğini söyledi. Kalbim kırıldı çünkü Louvre Müzesi’nin özgür bir yer olduğunu düşünüyordum” dedi.

Newsha, “Daha önce de benzer bir kıyafetle girmiştim ama o zaman sorun çıkmamıştı, gerçekten çok şaşırdım” dedi.

kıyafet , dekolte
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