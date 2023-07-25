Spider-Man 4 için tarih belli oldu

Sinema salonları Barbie çılgınlığıyla dolup taşarken şimdi de Spider-Man 4 için tarih verildi.

Marvel ve Spider-Man hayranlarını sevindirecek yeni film nihayet ortaya çıktı. Tom Holland’ın oynayacağı, farklı ve daha mükemmel bir çoklu evrende geçen Spider-Man 4 filmi yolda olabilir. Yeni filmin 2023’te vizyona gireceği iddia edildi.

Dördüncü Spider-Man filminin sandığımızdan erken sinemalarda olacak gibi görünüyor.

Sinema dünyasından birçok kişiye göre yeni Spider-Man filmi 2024’ün ortalarında vizyona girebilir. Tobey Maguire (veya Tom Holland) ve son üçlemenin yönetmeni olan Jon Watts’ın bu projede yer alacağı ifade edildi.

Örümcek Adam’la özdeşleşen Tobey Maguire’ı 2021 yılında çıkan No Way Home filminde tekrar görmek, dünya çapından milyonlarca insanı çok mutlu etmişti. Film çıktığından bu yana hayranlar, Maguire’lı yeni bir Spider-Man filmi için seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Konuya ilişkin herhangi bir resmi bilgi bulunmazken, bugün hepimizi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Spider-Man 3’te Sandman (Flint Marko) olarak gördüğümüz ünlü oyuncu Thomas Haden Church, Comicbook.com’a yaptığı açıklamada bazı söylentiler duyduğunu ifade etti.