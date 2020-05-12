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  3. 12 Mayıs 2020 00:08

Sürpriz aşk! Kerem Alışık kalbini rol arkadaşına kaptırdı

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşk yaşadığı iddia edildi. Kerem Alışık daha önce haberleri yalanlarken ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.

Sürpriz aşk! Kerem Alışık kalbini rol arkadaşına kaptırdı
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Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkı Altınbilek'in köpeğe sayesinde belgelendi. Kerem Alışık, Bebek'de Tv100 kameraları tarafından görüntülendi. Alışık, köpeğini gezdiriyordu.

Ne var ki Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpek kısa süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı Hilal Altınbilek'in köpeğiydi.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını da, Kaan Yıldırım'ın köpeği ele vermişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise Züleyha karakterini canlandırıyor.

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