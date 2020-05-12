Sürpriz aşk! Kerem Alışık kalbini rol arkadaşına kaptırdı

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşkı Altınbilek'in köpeğe sayesinde belgelendi. Kerem Alışık, Bebek'de Tv100 kameraları tarafından görüntülendi. Alışık, köpeğini gezdiriyordu.

Ne var ki Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpek kısa süre önce adının aşk dedikodularına karıştığı Hilal Altınbilek'in köpeğiydi.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını da, Kaan Yıldırım'ın köpeği ele vermişti.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise Züleyha karakterini canlandırıyor.