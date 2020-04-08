Survivor adasında sürpriz aşk!

Dünyaca ünlü Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, İspanya'da yayınlanan Survivor yarışmasına (Superviviente 2020) katılmıştı. Ivana'nın bu hamlesi çok konuşulmuştu.



Supervivientes yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ivana Icardi'nin, eski Uruguaylı basketbolcu Hugo Sierra ile yaşadığı aşk ise programa damga vuran olayların başında geliyor...



Geçtiğimiz günlerde Hugo Sierra ve Ivana Icardi'nin takımı iletişim ödülünü kazandı. Ivana Icardi, Sierra'yı annesiyle tanıştırdı. O görüntüler ise kameralara böyle yansıdı...



Hugo Sierra, Ivana Icardi'nin annesine, "Kayınvalidem benim Ivana ile yaşadığım hikayemiz hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Ivana Icardi'nin annesi ise, "Ben çocuklarıma müdahale etmiyorum. O mutlu oluyorsa ben de mutlu olurum" şeklinde cevap verdi.



Ivana ve Hugo ikilisi Supervivientes yarışmasının ilk günlerinde samimi görüntüler vermişlerdi. İspanyol magazin basını bu görüntüleri manşetlerine taşımıştı...



İki yarışmacı o günlerde birbirlerine duydukları ilgiyi gizleyememiş ve aşk yaşamaya başlamışlardı.



Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, Supervivientes programı sayesinde büyük ün kazandı. Icardi'nin Instagram'daki takipçi sayısı 2 ayda 1 milyon sınırına yaklaştı.



Ivana Icardi ve Hugo Sierra ikilisinin programdan sonrası evlenmeleri bekleniyor.