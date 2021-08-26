  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Survivor Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde o isimle diz dize görüntülendi

Survivor Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde o isimle diz dize görüntülendi

Survivor Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde o isimle diz dize görüntülendi

Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden olan Ayşe Yüksel tatil için Acun Ilıcalı'nın ekibine katıldı.

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Survivor Ayşe Yüksel şu sıralar Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde.

Yarışmada Acun Ilıcalı'dan tatil sözü alan Ayşe Yüksel, Berkay Yuvakuran, Yiğit Alp Poyraz, Uğurtan Dora ve Steven Salam hep birlikte tatile çıktı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımda görülen Survivor Ayşe daha sonra ise yeşil mayosuyla verdiği pozları kendi hesabından paylaştı.

 

Her paylaşımıyla gündem olan Ayşe Yüksel'in bu paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum alırken, Uğurtan Dora'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler, bu karelerin de önüne geçti.

Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz'nın diz dize görüntüsü sosyal medyayı salladı.

 Sosyal medyada ikilinin aşklarını sakladıklarına dair yorumlar yapıldı.

Etiketler Survivor Ayşe Yüksel acun ılıcalı tatil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nusret'e Adana'dan rakip çıktı! Bu da altın kaplama tavuk döner
Tescilli güzel de Arka Sokaklar'a transfer oldu
Sahibinden satılık ''yolcu garantili'' havalimanı
Mehmet Cengiz, Hükümet adına Sedat Peker ile mi görüştü ?
Beşiktaş Larin ile masaya oturdu
Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...
Nihat Doğan, ''Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil'' dedi ortalık karıştı
YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim yüz yüze başlayacak!
En başarılı ve en başarısız bakanlar anketi açıklandı Dikkat çeken sıralama...
Sular çekildi, tekneler karaya oturdu