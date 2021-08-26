Survivor Ayşe Yüksel Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde o isimle diz dize görüntülendi

Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden olan Ayşe Yüksel tatil için Acun Ilıcalı'nın ekibine katıldı.

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Survivor Ayşe Yüksel şu sıralar Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde.

Yarışmada Acun Ilıcalı'dan tatil sözü alan Ayşe Yüksel, Berkay Yuvakuran, Yiğit Alp Poyraz, Uğurtan Dora ve Steven Salam hep birlikte tatile çıktı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımda görülen Survivor Ayşe daha sonra ise yeşil mayosuyla verdiği pozları kendi hesabından paylaştı.

Her paylaşımıyla gündem olan Ayşe Yüksel'in bu paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum alırken, Uğurtan Dora'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler, bu karelerin de önüne geçti.

Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz'nın diz dize görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada ikilinin aşklarını sakladıklarına dair yorumlar yapıldı.