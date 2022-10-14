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Survivor'a gideceği iddiasıyla gündeme gelmişti: Masterchef Barbaros son hali ile şaşırttı

Survivor'a gideceği iddiasıyla gündeme gelmişti: Masterchef Barbaros son hali ile şaşırttı

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu, aralıksız spor yapmasıyla dikkat çekti.

MasterChef'e 2020'de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu 100 günlük yoğun diyet ve spor ile değişerek son haliyle herkesi şaşırtmıştı.

Masterchef Barbaros Yoloğlu şu sıralar da Survivor yeni sezona katılacağı iddialarıyla gündemde... Survivor 2023'te olacak konuşulan yarışmacı iddialara yanıt vermiyor.



Son dönemde yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu gece gündüz demeden spor yapıyor. Akşam spor anlarını paylaşan yarışmacıya "Bu hazırlık Survivor için mi?" yorumları yapıldı.

 

Etiketler Masterchef Barbaros Yoloğlu Survivor
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