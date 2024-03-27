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Survivor'da büyük tartışma, TV'de yayımlanmayan görüntüler ortaya çıktı

Survivor'da büyük tartışma, TV'de yayımlanmayan görüntüler ortaya çıktı
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Bu yıl yaşanan tartışma, kavga ve skandallarla gündemden düşmeyen Survivor All Star'da bu sefer de Berna ile Damla birbirine girdi. İkilinin tartıştığı anlara dair televizyonda yayınlanmayan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Survivor All Star 2024'te gerilim dinmiyor. Son konseyde Berna duygularını ifade ederken takımını da suçlayınca Damla isim vermesini istedi. O anlar gündem oldu.

TV'de yansımayan görüntüler de paylaşıldı. Berna ve Damla arasındaki gerilim konsey sonrasına da yansıdı. Damla "Belki sen yanlış anlıyorsundur" deyince Berna ise "Evet aynen iki taraf da zor" dedi.

Bu yıl yaşanan tartışma, kavga ve skandallarla gündemden düşmeyen Survivor All Star'da bu sefer de Berna ile Damla birbirine girdi. İkilinin tartıştığı anlara dair televizyonda yayınlanmayan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

İkili gergin halleriyle dikkat çekti. Damla adada ise takım arkadaşını "Bana samimiyetsiz geliyorsun. Sanki insanlar seni zorluyor dışlıyor gibi bir ambiyans yaratıyorsun" diyerek eleştirdi.

Bu yıl yaşanan tartışma, kavga ve skandallarla gündemden düşmeyen Survivor All Star'da bu sefer de Berna ile Damla birbirine girdi. İkilinin tartıştığı anlara dair televizyonda yayınlanmayan görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Berna ise hedefinde Poyraz ve Yasin'in olduğunu söylerken Damla ise "Anlamamışlığın altına sığınarak tepki gösteriyorsun. Biraz daha cesaretli olsan isim verirdin" dedi.

Etiketler survivor survivor all star survivor berna survivor damla tartışma kavga
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