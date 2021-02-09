Survivor’da dikkat çeken ''ifşa'' ! Potaya gidecek ismi böyle açıkladı

Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler yeni bir yarışmacıyı eleme potasına göndermek durumunda kaldılar.

Fakat eleme konseyinde Aleyna ve Ayşe arasında geçen konuşma herkesin aklını karıştırdı. Aleyna’yı yanına çağırarak konuşma yapan Ayşe’nin teklifini duyanlar “Yok artık” dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın sunduğu beğenilen yarışma programı Survior’da dokonulmazlık oyununu kaybeden ilk takım Ünlüler olmuş ve eleme potasına giden yarışmacısı ise Doğan olmuştu.

Survivor dün akşam yayınlanan son bölümün de ise dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Yapılan oylama sonucunda ise eleme potasına giren isim Hanzade oldu

Ancak eleme potasına giden Hanzade kadar çok konuşulan bir olay daha oldu. O da Ayşe ile Aleyna’nın arasında geçen konuşmaydı.

Eleme potasına gidecek yarışmacı için ada konseyinde yapılan oylamadan önce, Ayşe, Aleyna’yı yanına çağırarak eleme potasına gitmesini istediği ismin Hanzade olmazsa kendisinin gideceğini söyledi.

Bu durum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı ve herkes Ayşe’nin bu durumdan nasıl bu kadar emin olduğu sorularını sordu.

“Eğer Hanzade’yi yazmazsan eleme potasına sen gideceksin”

Geceye damga vuran Ayşe’nin Aleyna’nın yanında giderek, “Eğer Hanzade’yi yazmazsan eleme potasına sen gideceksin!” sözlerini dile getirmesi herkesi şaşkına çevirdi” İzleyici kitlesi ise bu duruma bir anlam veremedi. Bir çok kullanıcı ise bu durumu Aleyna’ya bir uyarı olarak gördü.

