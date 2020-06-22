Survivor'da eleme adayları belli oldu

Survivor 2020'nin 21 Haziran Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da çeyrek final haftasındaki 2. bireysel dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Survivor 114. bölümde 2. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde söylediği isimler ikinci eleme adayını belirlemiş oldu.

Survivor'da çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.

Survivor yeni bölümde sekiz çeyrek finalist, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralama için yarışmacılar teker teker pistte zamanla yarıştı. Burada oluşan performans sıralaması sonrasında Berkan – Evrim, Elif – Barış, Cemal – Sercan, Nisa – Yasin eşleşmesi ortaya çıktı. Bu turu geçenler Berkan, Barış, Yasin ve Sercan oldu. Berkan – Barış, Yasin – Sercan eşleşmeleri dokunulmazlık oyununda yarı finali oynadılar.

Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu finalinde ise Sercan – Barış eşleşmesi çıktı. Heyecan dolu mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu.

SURVIVOR’DA 2. ELEME ADAYI

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Cemal Can’ın ada konseyinde söylediği isim Evrim olmuştu.

Survivor 114. bölümde ada konseyi haftanın 2. eleme adayını belirlemek için toplandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme adayı olarak Nisa’nın ismini verdi.