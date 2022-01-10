  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil ekranlara geri dönüyor

Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil ekranlara geri dönüyor

Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil ekranlara geri dönüyor

Mucize Doktor dizisiyle gönüllere taht kuran Taner Ölmez, Netflix'te yayınlanacak ''Yaratılan'' dizisinde rol alacak. Dizinin kadrosunda Çukur dizisinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil de yer alacak.

FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde baba olmaya hazırlanan Taner Ölmez'in yeni projesi belli oldu. Ölmez, 03 Medya'nın Netflix'e çekeceği yeni dizisi Yaratılan'da başrol oynayacak.

NETFLIX DİZİSİNDE ROL ALACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ölmez'e dizide Çukur'daki başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Erkan Kolçak Köstendil eşlik edecek. Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'i buluşturan dizinin yönetmenliğini ise Çağan Irmak yapacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşacak ve Netflix'te yayınlanacak.

25 Ocak'ta sete çıkacak olan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.

 

Etiketler netflix taner ölmez erkan kolçak köstendil yaratılan dizisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ay'da keşfedilen gizemli kulübe yakından görüntülendi! Gerçek çok başka çıktı
Yeni tehdit açıklandı: Ne Covid-19, ne Omicron... Tehlikenin adı süper grip!
Son günlerin en kapsamlı seçim anketi: AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş var
Akaryakıt istasyonundan çıkıp ölüm saçtı! 5 kişi öldü
Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında ''tatil'' düzenlemesi
İdil Naz Kaluç, birbirinden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!
Ünlü oyuncunun komodinin üzerinde unuttuğu şişe olay oldu
ORC 2022'nin ilk seçim anketinin sonuçlarını açıkladı!
Ünlü ekonomistten Erdoğan'a rest: ''Diplomalarımı yakarım''