Tarkan'dan seçime 3 gün kala ''Demokrasi nedir?'' paylaşımı

Tarkan seçimlere üç gün kala, Instagram hesabından demokrasiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine üç gün kala sosyal medya hesabından "Demokrasi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Sanatçının, yayınladığı kısa metnin içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi Nedir? Demokrasi toplumun gücüdür. Her bireyin sözünün gücüdür. Fikirlerin özgürlüğüdür, hukukun ve adaletin güvencesidir. Ortak gelecek için birlikte çalışmaktır. Çeşitliliği kucaklamaktır. Kısacası Demokrasi; özgürlük, eşitlik, adalet, hoşgörü, dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."