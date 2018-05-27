  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 27 Mayıs 2018 17:22

Tayyar Yıldız hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan bir acı haber daha geldi. Akay, 7 Cüceler’in Neşeli’si oyuncu Tayyar Yıldız’ın 61 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Tayyar Yıldız hayatını kaybetti
A+ A-

“Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” filminin Neşeli'si, oyuncu Tayyar Yıldız'ı bugün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi, bugün ikindin namazından sonra, Karaman Boyalı Köyü'nde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. 61 yaşındaki Tayyar Yıldız, 95 cm boyu ve “Neşeli” karakteriyle gönüllerimizde taht kurmuştu. Aynı zamanda banka memurluğu yapan Yıldız, rahatsızlığından önce emekliliğini yaşıyordu. 1970 yılında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 1971 yılında ise, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde isimli filmlerde Neşeli karakterini canlandırmıştı.


 

tayyar yıldız , 7 cüceler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM