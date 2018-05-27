Tayyar Yıldız hayatını kaybetti

“Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” filminin Neşeli'si, oyuncu Tayyar Yıldız'ı bugün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi, bugün ikindin namazından sonra, Karaman Boyalı Köyü'nde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. 61 yaşındaki Tayyar Yıldız, 95 cm boyu ve “Neşeli” karakteriyle gönüllerimizde taht kurmuştu. Aynı zamanda banka memurluğu yapan Yıldız, rahatsızlığından önce emekliliğini yaşıyordu. 1970 yılında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 1971 yılında ise, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde isimli filmlerde Neşeli karakterini canlandırmıştı.



