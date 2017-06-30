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  3. 30 Haziran 2017 12:19

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine 15 yıl istendi

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları iddia edilen Umut Evirgen, kendisini görüntüleyen gazetecileri yağmaladığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine 15 yıl istendi
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Tuba Büyüküstün, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen'le geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Emirgan'da görüntülenmişti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre olayın ardından Evirgen'in 2 koruması, gazetecilerin de içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla gazetecilerin fotoğraf makinelerini gasp etmişti.

Gazeteciler olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olmuştu. Şikayet ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı gözaltına alındı. İfadeleri ardından, Umut Evirgen ve diğer iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarıldıkları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL İSTENDİ

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı, Umut Evirgen ve iki koruması hakkına "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan iddianame düzenledi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, Umut Evirgen ve iki korumasının 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

 

Sabah

Umut Evirgen