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Tuğba Ekinci'den, Demet Akalın'a Aleyna Tilki tepkisi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın Aleyna Tilki ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. 'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ALEYNA'NIN SERVETİ SENİ DEĞİL TARKAN'I GEÇER"
Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki'yi hedef alan Demet Akalın'a açtı ağzını yumdu gözünü. Akalın'ın komplekse girdiğini ifade eden Ekinci, "Aleyna hepimizin kızı yaşında çok ayıp yaptığın. Aleyna bizim yaşımıza geldiğinde emin ol serveti değil seninkini Tarkan’ınkini geçer. Biraz vizyon lazım anlaman için hani... Seneye de Yetenek Sizsiniz jüri koltuğuna oturacaktır. Evde kalmış kızların kadın programı senin olsun." sözleriyle gündem oldu.

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Etiketler Tuğba Ekinci Demet Akalın aleyna tilki
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