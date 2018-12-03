Tuğba Ekinci'den olay yaratacak Sıla açıklaması

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Tuğba Ekinci, Sıla-Ahmet Kural olayıyla ilgili ortalığı karıştıran açıklamalarına yenilerini ekledi.

Oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen şiddet hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, '2. Sayfa' canlı yayınında olay yaratan açıklamalara imza attı.

"BU ÇOCUK DURDUK YERE BU HALE GELMEDİ"

42 yaşındaki şarkıcı, "Aralarında zaten nikah yok, aralarında olan hava civalarından oluyor. Ahmet senelerce yapımcısına 'abi' derdi, oyuncu oldum havalarına hiç girmedi. Çok vefalı bir insandı oyuncular gibi sette oturan havalı biri değildi. Kazandığını ailesine harcardı. Ailesine hayırlı olan biri topluma nasıl böyle olabilir? Bu çocuk durduk yere bu hale gelmedi, onu o hale getiren biri var" dedi.

"KADINA ŞİDDETLE ALAKASI YOK"

Ahmet Kural'a destek verip Sıla'yı eleştiren Ekinci, "Erkeklere bu kadar kötü davranmanın bir hali yok. Bunlarınki şımarıklık, kadına şiddetle alakası yok. Aşk varken her şey çok iyi. Bence Sıla, Ahmet'e kafayı takmış. Onu görsem 'Sen delikanlı bir kadınsın niye yaptın?' derim. Ahmet bu kadar ağır bir şeyi hak etmiyordu. Bu erkeklere örnek olsun. Türk örf ve adetlerinde Sıla'nın bu yaptığı çok tepki çeker. Yürekli kadınlar sevdiği erkekten gururunu incitecek, çok büyük bir şey görmediği takdirde rezil etmemeli" ifadelerini kullandı.

"ADAMA 'KOCAN MI?' DERLER"

Ünlü şarkıcı, "Biz Türk kızıyız, bazı şeyler başımıza geldiğinde şikâyet etmeden önce bunu düşünmemiz lazım. 'Kocan mı?' derler adama" açıklasıyla herkesi şaşırttı.

"OYUNCU ERKEKLER DÜZENLİ YAŞAMIYOR"

Tuğba Ekinci'nin, "Ahmet çok hatalı ama oyuncu erkekler düzenli yaşamıyor. Bunları ya seversin ya sevmezsin. Sinir sistemleri, egoları vardır. 'Dur bir daha deneyeyim, bu sefer de adam olmazsa topluma rezil edeyim' demezsin" şeklindeki sözleri şaşkınlık yarattı.