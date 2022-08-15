  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi

Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi

Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın, Bodrum'da buluştukları anları paylaştı.

Yeşilçam sinemasının yıldızları Türkan Şoray ve Filiz Akın, Bodrum'da buluştu. Akın, yakın arkadaşıyla çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı.

Usta oyuncu, gönderisine "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la perşembe akşamı buluşmamızın mutluluğuyla" notunu düştü.

Şoray da Akın'ın paylaşımına, "Bu güzel sözlerin beni sevdiğin için biliyorum. Ben de senin için aynı bu güzel şeyleri düşünüyorum. Canım arkadaşım seni sevgiyle öpüyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Etiketler bodrum poz filiz akın türkan şıray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor! Ünlüler bile alıyor
Sosyal medyanın yeni çılgınlığı pes dedirtti! Uzmanlar uyarıyor
Tarım Kredi marketlerinde indirim yerine zam geldi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti
Burası Arabistan değil, İstanbul! Öğrenci yurdunda skandal görüntü
Bir hata milyoner etti! Yanlışlıkla mahalleyi satın aldı
Ümit Özdağ'dan ''insan değilsin'' diyen İçişleri Bakanı Yardımcısı'na FETÖ suçlaması
Dolar kuru için ''yok artık'' dedirten iddia
Kabus gibi görüntü! İstanbul'a güpegündüz geceyi yaşattılar
Motorin zammı geri çekildi