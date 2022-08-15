Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın, Bodrum'da buluştukları anları paylaştı.

Yeşilçam sinemasının yıldızları Türkan Şoray ve Filiz Akın, Bodrum'da buluştu. Akın, yakın arkadaşıyla çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı.

Usta oyuncu, gönderisine "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la perşembe akşamı buluşmamızın mutluluğuyla" notunu düştü.

Şoray da Akın'ın paylaşımına, "Bu güzel sözlerin beni sevdiğin için biliyorum. Ben de senin için aynı bu güzel şeyleri düşünüyorum. Canım arkadaşım seni sevgiyle öpüyorum" sözleriyle karşılık verdi.