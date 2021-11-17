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  3. Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak

Türkiye günlerce Aleyna Tilki'nin bu ''cinsel istismar'' isyanını konuşacak

Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan cinsel istismara uğradığını itiraf etti ve "yalvarırım ceza alsınlar" diyerek isyan etti.

Genç popçu Aleyna Tilki Elmalı Davası'na dikkat çekerek, cinsel istismarda bulunan kişilere gerekli cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.

 Tilki, yaşadığı cinsel istismarı itiraf etti.

İşte gözleri dolarak konuşan Aleyna Tilki'nin o sözleri...

 "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir.

Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa,  ben bir gün onlardan birini bulacağım."

Etiketler aleyna tilki cinsel istismar istismar video pedofili
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