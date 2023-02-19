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Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra Çelik isyan etti

Türkiye'yi sarsan depremlerden sonra Çelik isyan etti
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 depremle sarsılan Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken şarkıcı Çelik'ten devam etmeye başlayan dizi ve filmler için tepki geldi.

İki büyük depremin ardından başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçları herkesi yasa boğdu.

Türkiye’nin tek yürek olduğu son günlerde binlerce insan hayatını kaybetti. Herkesin dayanışma için çabaladığı bu süreçte şarkıcı Çelik sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Çelik "Diziler, filmler başlamış, reality showlardan, haberim yok, sanmam ki başlamamış olsun" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Maçlar yakındır. Zaten deprem olduğundan beri bütün uzman profesörler ekranda, 1999'da doktora yapmıştık, bu sefer ihtisas yaptık, tüm toplum konuyu öğrendi, her şey kesin düzelecek 1999'da ne kadar ders aldıysak şimdi daha iyisini aldık. Yani dağılabiliriz. Yas?

Sadece şarkıcılar, müzisyenler biraz tek ayak üzerinde dursun, onların suçu büyük. Reklamların 15 Temmuz'da bile durduğunu görmedim, ülkede hayat durabilir reklam durmaz."

Etiketler çelik isyan dizi film
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