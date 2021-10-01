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Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Son olarak Kağıt Ev dizisinde boy gösteren Tuvana Türkay ile Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Yasak Elma ve Kağıt Ev gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay ile Survivor’ın sunucusu Murat Ceylan’ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Güzel oyuncu, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kız arkadaşları ile birlikte mekânda sohbet eden Türkay’ın keyfi bir hayli yerinde görünse de çıkışta gazetecileri karşısında görünce yüzü asıldı.

AŞK MI YAŞIYORLAR?
Snob Magazin’in haberine göre; muhabirlerin “Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorularını cevapsız bıraktı. Türkay'ın bu soruyu yanıtsız bırakması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.


Murat Ceylan, geçtiğimiz aylarda tescilli güzel Pınar Tartan'dan ayrılmıştı.

Etiketler Tuvana Türkay murat ceylan
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