Ümit Erdim, kızının adını eleştirenlere çok kızdı

Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren oyuncu Ümit Erdim, 6 gün önce baba olmuştu. Çift, kızlarının adını Ses koymuştu. Ümit Erdim kızına verdiği ismi eleştirenlere yanıt verdi:

'30 BİN ŞEHİDİN KATİLİNİN ADI ABDULLAH OLMAZDI''

''Herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüz binlerce Seda, yüz binlerce Nida var. İsim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burada tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor"