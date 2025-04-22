Üniversitenin eczacılık öğrencisi kongresine kürsüde Şeyma Subaşı şaşkınlığı

Yaşadığı evlilikler, aşklar ve lüks yaşantısıyla attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı bu sefer de Biruni Üniversitesi eczacılık etkinliğinde kürsüde ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra başta özel hayatı olmak üzere attığı her adımla olay olan sosyal medyadaki lüks hayatı ve tatil pozları paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı bu sefer eczacılık öğrencilerinin konferansına katılınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kurduğu kozmetik markasıyla kendi işinin patronu olan Şeyma Subaşı Biruni Üniversitesi'nin eczacılık fakültesi öğrencileri için düzenlenen etkinlikte ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'nın etkinlikte kürsüye çıkarak öğrencilere konuşma yaptığı görülürken, o anları bir TikTok kullanıcısı "Sizce biz eczacılık öğrencisi kongresine gelip, Şeyma Subaşı'yı görmüş müyüzdür?" notuyla paylaştı.