Ünlü büyük model Ashaly Graham hamile

Moda dünyasının ilk büyük beden modeli Ashley Graham hamile. Podyumda ve moda camiasında kalıpları kıran ve ‘Bedensel pozitivizmin’ öncüsü olan Graham, eşi Justin Ervin ile birlikte çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun süredir hamile olduğunu gizleyen ve hiç fotoğraf paylaşmayan ünlü model herkesi şaşırttı.

Graham, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz” diye yazdı.