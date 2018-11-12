Ünlü mankenin paylaşımına tepki yağdı

Almanya’nın en popüler mankenlerinden olan ve “Almanya’nın Mankeni” isimli bir TV programının da arkasında yer alan Heidi Klum’un önceki gün paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını adeta ikiye böldü.

Instagram’da paylaşım yapan 45 yaşındaki Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş fotoğrafını, “Leziz, leziz” ifadesiyle paylaştı.

Bu fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, hayranları ikiye bölündü. Klum’un bazı hayranları bu fotoğrafını beğendiklerini söylerken, hayvan haklarını savunan bir diğer kesim ise bu fotoğrafın uygunsuz olduğunu dile getirdi.