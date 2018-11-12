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  3. 12 Kasım 2018 09:31

Ünlü mankenin paylaşımına tepki yağdı

Almanya'nın ünlü mankenlerinden Heidi Klum'un hafta sonu paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Ünlü mankenin paylaşımına tepki yağdı
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Almanya’nın en popüler mankenlerinden olan ve “Almanya’nın Mankeni” isimli bir TV programının da arkasında yer alan Heidi Klum’un önceki gün paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını adeta ikiye böldü.

Instagram’da paylaşım yapan 45 yaşındaki Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş fotoğrafını, “Leziz, leziz” ifadesiyle paylaştı.

Bu fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, hayranları ikiye bölündü. Klum’un bazı hayranları bu fotoğrafını beğendiklerini söylerken, hayvan haklarını savunan bir diğer kesim ise bu fotoğrafın uygunsuz olduğunu dile getirdi.

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