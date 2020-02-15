  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Şubat 2020 17:22

Ünlü model cinsellik tüyolarını paylaştı

İngiltere merkezli bir modellik şirketi için çalışan ve internet üzerinden video-fotoğraf yayınlayan Elysia Downings, İngiliz Daily Star gazetesine yatakta en çok yapılan hatayı anlattı.

Ünlü model cinsellik tüyolarını paylaştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiliz model, seks konusunda tekniğin kendisi için çok da önemli olmadığını belirterek, mühim olanının iletişim ve rıza olduğunu aktardı.

Elysia Downings, partnerin rızasını almanın ve cinsel fanteziler konusunda konuşmanın daha tatmin edici ve daha maceralı bir seks hayatı sağlayacağını söyledi.

Konu seks olduğunda her türlü fantezinin tercih olabileceğini aktaran Downings, “Bu her şeyi denemek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor, sadece istediğiniz şeyi deneyin” dedi.

Elysia Downings, Daily Star gazetesine daha önce verdiği bir röportajda, “Mastürbasyon yaparken zaman ayırın ve yeni şeyler deneyin” demişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Elysia Downings
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM