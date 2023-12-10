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Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp

Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp
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Ünlü oryantal Didem Kınalı, gasp edildiğini söyledi. Köpeğiyle dışarıya çıktığını ifade eden Kınalı, bir adamın gelip elinden telefonu alıp gittiğini söyledi.

İbo Show programıyla ünlenen ve yıllardır kıvrak dansıyla konuşulan Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yapmıştı.

Didem Kınalı, sosyal medya hesabından dün gece gasp edildiğini söyledi. Ekiplerin konuyla ilgilenmediğini dile getiren Kınalı, "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek isyan etti.

 Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi. Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.

 

Etiketler dansöz didem didem kınalı gasp istanbul
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