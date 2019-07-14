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  3. 14 Temmuz 2019 17:52

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş aşkını ilan etti

Televizyonların sevilen ismi ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş adının birliktelik iddialarına karıştığı Zeynep Mayruk ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş aşkını ilan etti
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Tolga Sarıtaş’ın İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk'la olan aşkını itiraf etti!

Geçtiğimiz günlerde vatani görevini yerine getirip tezkere olan ünlü oyuncu Tolga Sarıştaş kural bozdu.

İlk kez sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu aşkını gözler önüne serdi.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği otomobilin sürücüsü objektiflerden kaçarken kırmızı ışıklarda geçiş yapmıştı.

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