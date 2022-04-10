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  3. Ünlü oyuncudan gergi,nlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması: Karıma bebiş dedi

Ünlü oyuncudan gergi,nlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması: Karıma bebiş dedi

Ünlü oyuncudan gergi,nlik yaratan Hasan Can Kaya açıklaması: Karıma bebiş dedi

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan konuk olduğu bir YouTube programında, komedyen Hasan Can Kaya ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'DAN ŞAŞIRTAN HASAN CAN KAYA AÇIKLAMASI
Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya'nın, eşi Merve Özgüle'ye 'bebiş' dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya'nın "Tamam hayatım" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle "Bana hayatım da deme" deyince Kaya'nın, "Ne diyeceğim ben sana" ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti.

"TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAK POZİSYONA GELDİ"
"Şimdi Merve görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi." diyen Büyükçağlayan sözlerini, "Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

 Yalan Dünya, Kelebekler, Çoğunluk gibi projelerde yer alan Bartu Küçükçağlayan eşi Merve Özgüle ile 2019'da evlendi. İkilinin bir kız çocuğu bulunuyor.

MERVE ÖZGÜLE KİMDİR?
2012'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Merve Özgüle İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji'nde yüksek lisans yaptı.

Etiketler Bartu Küçükçağlayan hasan can kaya açıklama
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