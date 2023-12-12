Ünlü oyuncudan Kenan Işık paylaşımı

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından Kenan Işık'la olan fotoğrafını paylaştı. Belgün'ün fotoğrafın altına yazdığı mesaj okuyan herkesi duygulandırdı.

Oyuncu Nilgün Belgün Instagram hesabından 1995 yılında 'Matruşka' oyunu kulisinde Kenan Işık'la çekilen fotoğrafını paylaştı.

Belgün, paylaşımına şu notu düştü:

"Kenan Işık'la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde… Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman'la birlikte 'Matruşka' adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz. Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir. Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm. Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama. 'TİYATRO ÇİLELİ BİR İŞTİR. SİZ ÇİLE ÇEKTİKÇE GÜZELLEŞTİNİZ' Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki... Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece. İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu. Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım. İyi ki dediklerimden biridir 'Matruşka' ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda."

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL ?

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren oyuncu-sunucu Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti ve uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Işık'ın tedavisi hâlâ evde devam ediyor.

Kenan Işık'ın sağlık durumuna dair son bilgiyi ise yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti.

Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi" demişti.