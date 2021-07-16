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Ünlü oyuncunun 3 yıllık sevgilisinin evli çıktığı iddia edildi

Ünlü oyuncunun 3 yıllık sevgilisinin evli çıktığı iddia edildi

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin Bahar'ı ünlü oyuncu Melis Sabah'ın üç yıllık sevgilisi evli çıktığı iddia edildi.

Yaklaşık üç yıldır sevgilisi iş insanı H. K. ile birlikte olan Melis Sabah, geçtiğimiz ay Çeşme sevgilisiyle tatil yapmıştı. Bunu duyan H. K.'nın eşi, geçtiğimiz günlerde Melis Sabah hakkında eşini ayarttığını öne sürerek dava açtı.

Davanın içeriğinde H. K.'nin Melis Sabah'a pahalı hediyeler aldığını ve son olarak spor bir Mercedes araba hediye ettiğini söyledi.

 Melis Sabah'ın bu iddialara ne cevap vereceği ise merak ediliyor.

MELİS SABAH KİMDİR?  
Antalya Üniversitesi Matematik bölümü öğrencisi olan Melis Sabah, Serap Matyaş'dan oyunculuk eğitimleri almıştır. Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı eğitimlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Sabah, ayrıca diksiyon eğitimleri de alıyor.

Etiketler iddia evli oyuncu sevgilisi
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