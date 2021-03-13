Ünlü rapçi Burry Soprano cezaevine girdi
''Mary Jane'' şarkısıyla ünlenen ''Burry Soprano'' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu, Silivri'de gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.
DHA
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