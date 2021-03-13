  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü rapçi Burry Soprano cezaevine girdi

Ünlü rapçi Burry Soprano cezaevine girdi

''Mary Jane'' şarkısıyla ünlenen ''Burry Soprano'' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu, Silivri'de gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler rapçi Burry Soprano uyuşturucu gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danıştay ''Andımız'' için kararını verdi; artık okunmayacak!
Erdoğan'ın açıkladığı kredi desteğinin detayları belli oldu
İşte MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alacak telefonlar
Rasim Öztekin’in eşinden ağlatan veda
''A''normalleşenlere müjde: ''Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir''
PTT'de 4,2 milyon TL'lik skandal!
Emeklinin bir maaş hayali daha SGK'dan döndü!
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi olay oldu
AK Partili Zengin'den Ayasofya imamına tepki
Belhanda’nın paylaştığı fotoğraftaki Fatih Terim ayrıntısı olay oldu