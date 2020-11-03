Ünlü şarkıcı Ata hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Gündoğdu Duran'ın "Ankara Rüzgârı" şarkısıyla büyük kitlelere hitap eden şarkıcı arkadaşımız Ata'yı, maalesef beyin kanaması nedeni ile kaybettik. Asıl adı Salih olan ve soyadı Ata olan Salih Ata, sahne çalışmalarında sadece soyadını kullanıyordu. Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği "Veda", Zara'nın söylediği "Aşk", İzel'in söylediği "Sevgili Yakınlığı" isimli şarkıların da bestecisi olan Ata'nın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ata Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ud Bölümü'nden mezun olan Ata, gençlik yıllarında yıllarında Zeki Metin Deve Kuşu Kabere de şarkı söyledi. Daha sonra sahne hayatına atılarak Çakıl, Gar, Maksim gibi dönemim ünlü gazinolarında sahne aldı. İşletmecilik de yapan Ata'nın besteleri ünlü isimler tarafından yorumlandı.

