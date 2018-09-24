Ünlü şarkıcı: ''Bir kadınla aşk yaşayamayı isterim''

Ceylan Ertem, geçen yıl çıkan ‘Yine de Amin’ albümündeki ‘Nilüfer' isimli şarkısını hayalinde oluşturduğu bir kadına yazdığını söyledi. Kadınları aşağılayan şarkılardan insanların çok sıkıldığını belirten Ceylan Ertem, "Bir kadınla aşk yaşamayı çok isterim” dedi.

Ceylan Ertem, geçen çarşamba günü İstanbul Kadıköy’de bulunan eğlence mekânı Mecra’da sevenleriyle 'Misafir Odası' isimli söyleşi etkinliğinde buluştu.

Ceylan Ertem, söyleşide alternatif müzik yapan kadın sanatçıların şarkı sözlerinin 'ince şeyleri anlamaya yönelik’ olduğuna yönelik bir yoruma, "Hepimiz var olan kabadayı erkek dilinden, ya da erkek şarkı sözü yazarlarının ‘Deli Kadın’ gibi istemeden de olsa kadınları aşağılayan şarkılarından çok sıkıldık" dedi.

Sanatçı, "Şarkıların hep kadının erkeğe yazdığı şarkılar mı? Kadının kadına duyguları da var mı?" sorusuna 2017’de söylediği ‘Nilüfer’ şarkısını örnek göstererek şöyle cevap verdi:

"Hayalimde bir kadın canlandırdım. O kadına aşık olduğumu düşünerek o şarkıyı yazdım."

Ceylan Ertem, aşk şarkısı yazarken düşünmenin yeterli olup olmadığına yönelik soruya da, "Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkâr etmesin. Ben kadınları da erkekleri de çok seviyorum. İnşallah, Allah’ım, senden tek bir isteğim var: Bir kadınla aşk yaşamak. Ama şu an erkekleri hâlâ çok seviyorum. Erkeklerden vazgeçemedim ama…" diyerek cevap verdi.