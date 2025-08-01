Ünlü şarkıcı Rıza Tamer'den olay tehdit iddiası! Sedat Peker'den açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan'daki konserini iptal ettiği gerekçesiyle Sedat Peker'in adını kullanan kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili Sedat Peker'den açıklama geldi.

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyıla adını duyuran ve 2025 yılında büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Rıza Tamer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehdit edildiğini öne sürdü. Kendisini tehdit eden mekan sahiplerinin Sedat Peker'in ismini verdiğini belirten Tamer, sosyal medyada gündem oldu. Gözlerin çevrildiği Sedat Peker, konuya dair açıklama yaptı.

SEDAT PEKER'E BÖYLE SESLENDİ

Azerbaycan'daki konserini iptal eden Rıza Tamer, "Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem" açıklamasını yapmıştı. Bu karar sonrası, konserin yapılacağı mekanın Sedat Peker'e ait olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Tamer, Peker'e hitaben şu ifadeleri kullandı: "Değerli Sedat abim, ellerinden öperim. Bu iptal ettiğim konser senin mekanınmış, bize öyle söylediler. Tehditler ettiler. Ben onlara bir saygısızlık etmedim. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin." ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER'DEN AÇIKLAMA

Rıza Tamer'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Sedat Peker, Azerbaycan'da herhangi bir yatırımı olmadığını ve söz konusu tehditlerle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirtti.

"BENİM TARZIMDA TEHDİT ETMEK YOKTUR"

Peker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Rıza Tamer isimli bir şarkıcı kardeşimizin, adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan'da, otel dâhil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum. Beni tanıyan herkes bilir ki, benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Vakti ve zemini geldiğinde, ne yapılması gerekiyorsa, gereğini yaparım (elbet hukuk ve kanunlar çerçevesinde). Adımın bu tür olaylara karıştırılması toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı rahatsız etmektedir."