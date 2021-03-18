Ünlü yönetmene bıçaklı saldırı! Durumu ağır
Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Frachon, bıçaklı saldırıya uğradı.
Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Frachon, bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yazarın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı. Terör şüphesi olmadığı belirtilen saldırının faili aranıyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol