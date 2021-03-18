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Ünlü yönetmene bıçaklı saldırı! Durumu ağır

Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Frachon, bıçaklı saldırıya uğradı.

Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Frachon, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

 Hastaneye kaldırılan yazarın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı. Terör şüphesi olmadığı belirtilen saldırının faili aranıyor.

Etiketler Alain Frachon saldırı bıçaklı saldırı
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