Ünlüler porsiyon küçültmeye devam ediyor! Hülya Avşar simit dedi o ise yarım ekmek...

Ekonomik dar boğazla yaşanan geçim sıkıntılarını değerlendirirken kullandığı "gerekirse simit yeriz" ifadeleri sonrası tartışılan Hülya Avşar'a benzer bir çıkış da Ahmet Özhan'dan geldi. Ünlü sanatçı, Avşar kızının porsinonunu da küçültüp "Gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" dedi.

Şarkıcı Ahmet Özhan, iktidara yakın Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a verdiği röportajda "Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım" ifadesini kullandı. Ahmet Özhan muhalefeti şöyle eleştirdi:

"Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı "Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız" diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. "Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin" diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz."

Hülya Avşar'ın tepki çeken "Gerekirse simit yeriz" sözlerine benzer bir açıklamada bulunan Ahmet Özhan şöyle devam etti: "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim."